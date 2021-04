"W szpitalu wyczerpały się miejsca w chłodni na ciała zmarłych"

"Do końca chcemy walczyć o innych pacjentów"

Wolnych jest kilkadziesiąt miejsc, które – jak tłumaczy rozmówca TVN24 – mogą zapełnić się w kilkanaście godzin. – Już by nie było miejsc, gdyby nie to, że my robimy wszystko co w naszej mocy, żeby wypisywać pacjentów. Na szczęście, nie mamy już takiej sytuacji jak dwa tygodnie temu, kiedy tworzyliśmy nowe oddziały i do szpitala trafiali tylko nowi pacjenci. To sytuacja najgorsza z możliwych, bo nikogo nie wypisujemy, a tylko przyjmujemy pacjentów – relacjonuje Jędrychowski. I dodaje: - Cały czas obserwujemy, że wszystko robimy za późno: za późno robimy testy, za późno się zgłaszamy do szpitala.