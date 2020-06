Zakażeni nie tylko zakonnicy, ale też organista, jedna z parafianek i jej córka. Brały udział w uroczystości bierzmowania

31 zakonników, a także organista, parafianka i jej córka – to osoby zakażone koronawirusem w Tuchowie (Małopolska). W zeszłym tygodniu klasztor redemptorystów został objęty kwarantanną. Wcześniej ojcowie odprawiali mszę, udzielali bierzmowania i święceń kapłańskich. W Tuchowie zamknięto wszystkie placówki oświatowe, biblioteki i dom kultury. Wyłączono też bezpośrednią obsługę interesantów w urzędzie miasta.

"Ten tydzień będzie decydujący"

- Apelujemy do mieszkańców o zachowanie ostrożności, ten tydzień będzie decydujący. Tak jak od samego początku i dziś proszę, by ograniczyć kontakty towarzyskie do minimum i uważać szczególnie w miejscach publicznych, tam, gdzie jest dużo ludzi – mówi Magdalena Marszałek, burmistrzyni Tuchowa.