Mimo pandemii dzieci bawią się na placach zabaw. Wprowadzili więc zakaz wstępu

Ryzyko zakażenia koronawirusem nie przestraszyło wielu rodziców z Tarnowa (Małopolska), którzy przyprowadzili swoje dzieci na place zabaw. W odpowiedzi urząd miasta zdecydował o zamknięciu obiektów do odwołania.

"Słoneczna pogoda spowodowała, iż na wszystkich placach zabaw w mieście pojawiło się sporo rodziców ze swoimi pociechami, co w obecnej sytuacji epidemiologicznej jest zdecydowanie niewskazane. Po pierwsze chodzi o gromadzenie się w jednym miejscu większych grup ludzi, po drugie korzystanie przez wiele dzieci z tych samych urządzeń do zabawy to możliwość przenoszenia infekcji" – czytamy na stronie tarnowskiego magistratu.