Trzy dni była na oddziale, zanim wykryto u niej koronawirusa

Szpital w Tarnobrzegu do odwołania zawiesił przyjęcia pacjentów. Powodem jest wykrycie koronawirusa u jednej z pacjentek. Test został wykonany dopiero w trzeciej dobie od przyjęcia kobiety do szpitala. Okazał się pozytywny.

Jak tłumaczy Krzysztof Stolarski, wicedyrektor szpitala, pacjentka trafiła do szpitala z objawami zapalenia płuc w poprzedni poniedziałek. - Została skierowana na oddział wewnętrzny, zgodnie z procedurami zgłosiliśmy to do sanepidu. Nie było żadnych przesłanek, że pacjentka może być zakażona. Rozpoczęło się leczenie, ale stan pacjentki zaczął się pogarszać. Trafiła w środę w nocy na oddział intensywnej terapii. Tam wykonaliśmy test, który wyszedł pozytywny - tłumaczy Stolarski. Jak podkreśla, od chwili przyjęcia pacjentki do szpitala "wszelkie środki ostrożności zostały zachowane", kobieta była izolowana.