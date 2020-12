Najpierw zaszczepią pracowników szpitali, przychodni i aptek. Przygotowania do "okresu zero"

Obecnie dyrektorzy placówek medycznych zbierają deklaracje od swoich podwładnych, czy ci chcą zostać zaszczepieni. Deklaracje od pracowników medycznych muszą uzyskać do jutra, a od wszystkich pozostałych do 20 grudnia.

Jednym ze szpitali węzłowych w Krakowie jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. – Będziemy szczepić cały personel szpitala, medyczny i niemedyczny. Zachęcamy wszystkich do szczepień, a zwłaszcza tych, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami. Jest duże zainteresowanie i dużo chętnych, więc myślę, że niedługo pełną listę naszych pracowników skompletujemy. Czekamy też na zgłoszenia z zewnątrz – mówi dr n. med. Krzysztof Czarnobilski, z-ca dyrektora ds. lecznictwa szpitala MSWiA w Krakowie.

"Okres zero"

Szczepienie medyków i pracowników administracyjno-technicznych placówek medycznych i aptek rozpocznie się przed akcją szczepienia populacyjnego (w tzw. okresie zero). Dla personelu medycznego i niemedycznego (w tzw. okresie zero) zorganizują i przeprowadzą je szpitale węzłowe (w każdym województwie), należące m.in. do sieci szpitali podstawowego szpitalnego zabezpieczenia.