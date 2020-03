Personel szpitala siedzi w domu z dziećmi. Uniwersytet szuka pomocy, studentom medycyny oferuje wolontariat

Po zamknięciu szkół zaświadczenia w zakresie opieki nad dziećmi złożyło około 100 pielęgniarek i około 60 lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - poinformował jego dyrektor. To, w dobie walki z pandemią choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, oznacza duże ograniczenie możliwości szpitala. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zaapelowało do swoich studentów, by pomogli w pracy tego szpitala, sanepidu lub szpitala dziecięcego. Władze uczelni proponują wolontariat z ubezpieczeniem.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL W Krakowie osoby z podejrzeniem koronawirusa trafiają do Szpitala Uniwersyteckiego lub Żeromskiego. Jak relacjonował Mateusz Półchłopek, reporter TVN24, dyrekcja pierwszej z placówek jest przygotowana na przyjęcie pacjentów z najostrzejszym przebiegiem choroby wywołanej koronawirusem. W tym momencie na oddziale zakaźnym jest 40 łóżek. Jeżeli sytuacja będzie się zmieniała, może ich przybyć, dlatego nie to martwi dyrekcję szpitala najbardziej.

Nie wiadomo ilu lekarzy i pielęgniarek pojawi się w pracy

- Decyzja dotycząca zamknięcia szkół, z którą ja nie dyskutuję, bo to decyzja z wielu względów racjonalna, spowodowała, że tylko w czwartek zaświadczenia w zakresie opieki nad dziećmi złożyło około 100 pielęgniarek i około 60 lekarzy - mówi Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ze względu na to, że nie wiadomo, ilu lekarzy i ile pielęgniarek będzie od poniedziałku ostatecznie gotowych do pracy, szpital apeluje do studentów i rezydentów o pomoc.