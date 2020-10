Sanepid tonie pod nawałem pracy, studenci ruszają na pomoc

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie uruchomiła Centrum Wsparcia Sanpeidu, w ramach którego studenci-wolontariusze wykonują część zadań miejscowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Studenci i pracownicy uczelni sprawdzają też sanepidowskie systemy informatyczne i szukają sposobu, żeby były one bardziej wydajne.

Precyzuje, że studenci zajmują się przede wszystkim przetwarzaniem informacji napływających do sanepidu. - Wolontariusze pracują na takich samych zasadach jak pracownicy tej jednostki, to jest z zapewnieniem ochrony danych osobowych osób, do których mają dostęp - dodaje Anna Żmuda-Muszyńska.