Strażacy jadą przez wieś i nadają komunikat. "Prosimy o pozostanie w domach w czasie nabożeństw"

Strażacy z OSP w Krzeczowie w Małopolsce wsparli akcję #zostańwdomu, chociaż sami musieli w tym celu opuścić remizę. Wyjechali na ulicę swojej miejscowości i przez megafon zaapelowali do mieszkańców, by ci zrezygnowali ze spacerów oraz niedzielnej mszy.

"Bardzo dobry sposób"

Przejazd strażackiego wozu nagrał pan Mateusz Materejek. - Jak dla mnie, to bardzo dobry sposób, bo dociera przede wszystkim do ludzi starszych, którzy nie są na bieżąco z informacjami podawanymi przez media - zauważa mężczyzna. I dodaje: - Sądzę, że taka forma przekazu z pewnością ułatwi niektórym młodym ludziom przekonanie rodziców i dziadków do pozostania w domu dzisiaj. .Jak dodaje autor nagrania, komunikat był słyszany nawet dwa kilometry dalej. - Chociaż sprzęt nie imponuje, to swoją rolę spełniał – ocenia pan Mateusz. Strażacy z krzeczowskiego OSP potwierdzają, że faktycznie taką akcję przeprowadzili, ale nie wypowiadają się na jej temat. "KORONAWIRUS. RAPORT". EKSPERCI ODPOWIADAJĄ W TVN24 NA WASZE PYTANIA >>>