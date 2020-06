Uczeń zakażony koronawirusem, zamknęli wszystkie szkoły i przedszkola

Prezydent Starachowic Marek Materek poinformował, że rodzic zakażonego dziecka to pracownik jednego z zakładów na terenie miasta, który również jest zakażony. – Nic więcej nam w tej spawie nie wiadomo, nie wiemy, czy dziecko miało objawy. Po prostu dostaliśmy informację, że jest pozytywny przypadek i że osoby które miały kontakt z tym dzieckiem są objęte kwarantanną. To między innymi nauczyciele i dyrekcja szkoły – powiedział Materek.

Zamknięte szkoły i przedszkola

- Po informacjach dotyczących rosnącej liczby zakażeń w powiecie starachowickim, stwierdzonych przypadkach w jednym z dużych zakładów na terenie miasta oraz w jednej ze szkół w mieście na prośbę dyrektorów szkół zamknęliśmy te placówki do 12 czerwca – poinformował prezydent Starachowic.

Jak podkreślił samorządowiec, wszystkie środki ostrożności zalecane przez sanepid zostały w mieście zastosowane. - Nie otworzyliśmy ich w pierwszym terminie tylko w późniejszym, żeby można było wszystkie placówki przystosować do nowych warunków. Jednak ciężko oczekiwać, aby dzieciaki utrzymywały odpowiedni dystans, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego – zauważa Materek.

Koronawirus w zakładzie mięsnym

Obecnie największe ognisko zakażeń koronawirusem w Starachowicach to zakłady mięsne Animex. Wirusa SARS-CoV-2 wykryto do tej pory u 74 osób, z tego 10 to pracownicy współpracujących z przedsiębiorstwem firm zewnętrznych.