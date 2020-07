Jechałeś 11 lipca z Krakowa do Nowego Sącza? Szuka cię sanepid

Zakażona osoba odbyła podróż komunikacją autobusową z Krakowa do Nowego Sącza 11 lipca - odjazd ok. godz. 7. Dotychczas nie ustalono, do jakiego przewoźnika należał autobus. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku apeluje do pasażerów tego rejsu, którzy zaobserwowali u siebie niepokojące objawy tj. kaszel, duszności czy gorączka powyżej 38 stopni C., o skontaktowanie się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną.