Był zakażony, ale miał zostać w domu. Zmarł w drodze do szpitala. Prokurator zbada okoliczności śmierci księdza

Był w izolacji domowej. Kiedy sanepid nie mógł skontaktować się z 59-letnim księdzem chorym na koronawirusa, do jego domu weszła policja. Funkcjonariusze zastali mężczyznę w bardzo złym stanie, kapłan zmarł w drodze do szpitala. Okoliczności jego śmierci chce zbadać teraz prokuratura w Bochni (woj. małopolskie).

Ksiądz Roman Kopacz zmarł we wtorek. Według informacji przekazywanych przez Joannę Paździo, rzeczniczkę wojewody małopolskiego bezpośrednią przyczyną zgonu nie była choroba wywołana przez koronawirusa. - Potwierdziły to przeprowadzone czynności wyjaśniające i ocena medyczna. Przypomnijmy. Mężczyzna, o którym mowa, po laboratoryjnym potwierdzeniu zakażenia koronawirusem przebywał w izolacji domowej, co oznacza, że wedle oceny lekarskiej nie było wskazań do jego hospitalizacji - podkreśla Paździo. Również rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie Dominika Łatak-Glonek podkreśliła, że mężczyzna przebywał w izolacji domowej, ponieważ lekarz, oceniając stan zdrowia kapłana, nie stwierdził potrzeby hospitalizacji. Sprawę jednak chce zbadać Prokuratura Rejonowa w Bochni. Śledczy, jak tłumaczy zastępca prokuratora rejonowego Barbara Grądzka, chcą przede wszystkim ustalić, czy decyzja o umieszczeniu w izolacji domowej osoby, u której stwierdzono koronawirusa była zasadna. - Na chwilę obecną śledztwo nie zostało formalnie wszczęte, ponieważ nie zachodzi uzasadnienie podejrzenia popełnienia przestępstwa - zaznacza prokurator Grądzka. Prokuratorzy na razie nie przesłuchali w tej sprawie żadnych świadków.