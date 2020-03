Przejechali kilkaset kilometrów, by dostać mandat i "zalecenie powrotu do domu", bo to nie ferie

Dwoje turystów z Warszawy, dwoje z Zielonej Góry i mieszkaniec świętokrzyskiego – wszyscy w weekend przyjechali do Zakopanego, gdzie policja ukarała ich mandatami za łamanie zakazu przemieszczania się. 10 samochodów zostało też zawróconych jeszcze na zakopiance.

Wszyscy turyści dostali zalecenie powrotu do domów. – Na mocy obowiązujących przepisów nie mogliśmy im tego nakazać, wydaliśmy jedynie zalecenie – tłumaczy Waksmundzki.

Pod Tatry nie dojedziesz

Polecenie powrotu do domu dostali też turyści przyłapani przez patrole na zakopiance. - Przez cały weekend na drogach dojazdowych do Zakopanego czuwali policjanci z wydziału ruchu drogowego, kontrolując czy osoby wjeżdżające na nasz teren, przemieszczają się w ramach dopuszczalnych wyjątków, czy też są to turyści, którzy przyjechali spędzić weekend na Podhalu – tłumaczy rzecznik.