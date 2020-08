Pacjent zakażony, szpital zawiadomił prokuraturę w sprawie jego bliskich. "Należy być szczerym"

Pacjent, który trafił do szpitala w Nowym Targu z powodu chorych nerek, jest również zakażony koronawirusem. Szpital złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Dyrekcja placówki podejrzewa bowiem, że rodzina mogła się domyślać, iż ich bliski jest zakażony. Nie poinformowała jednak o tym nikogo z personelu.

- W wywiadzie (przed przyjęciem do szpitala) nie było ani słowa o tym, że pacjent mógł mieć kontakt z koronawirusem lub, że jest podejrzenie, iż jest on zakażony - podkreśla Marek Wierzba, dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

"Należy być szczerym"

- Natrafiono na informację o pozytywnym wyniku mężczyzny, który nosił to samo nazwisko i był zameldowany pod tym samym adresem - tłumaczy Wierzba. - To był syn pacjenta.

Dyrekcja szpitala twierdzi, że rodzina pacjenta miała tego świadomość. - Rodzina miała na ten temat wiedzę, nie ulega to żadnej wątpliwości. My nie mamy pretensji do pacjenta, ma on bowiem ograniczoną możliwość składania oświadczeń, jest to pacjent w zaawansowanym wieku, natomiast rodzina tego pacjenta miała pełną świadomość o jego stanie zdrowia. Miała na ten temat wiedzę, zataiła to i stąd mamy kłopoty – dodał Wierzba.