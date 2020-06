Nowe ogniska na Podkarpaciu, koronawirus w szpitalu i nadleśnictwie. Na kwarantannie księża z Kiełkowa

Szpital pracuje normalnie, ale nowych pacjentów nie przyjmuje

"Sam szpital pracuje, zamknięto natomiast oddział chorób wewnętrznych oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy, wstrzymano także, z oczywistych względów, przyjęcia do pozostałych oddziałów szpitalnych do odwołania i pełnego wyjaśnienia sytuacji" - informowała w oświadczeniu dyrekcja Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. W sobotę Dorota Gibała, rzeczniczka sanepidu w Rzeszowie, przekazała, że trwa badanie pobranych od personelu i pacjentów wymazów. Planowane są też kolejne testy. Na razie prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne. Wciąż ustalane są osoby z kontaktu. Już w piątek kwarantanną objęto 186 osób z którymi zakażeni mogli mieć kontakt, a także rodziny tych osób. Osoby wymagające hospitalizacji mają być przyjmowane do szpitali w Przeworsku, Przemyślu, Lubaczowie, Leżajsku i Rzeszowie.