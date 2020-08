Jedna nauczycielka zakażona, ponad 20 na kwarantannie. W czterech szkołach naukę rozpoczną zdalnie

Cztery szkoły działające na terenie gminy Łukowica (województwo małopolskie) od 1 września naukę rozpoczną w trybie zdalnym. Na takie funkcjonowanie, do 3 września włącznie, zgodę wyraził limanowski sanepid. To, co będzie dalej, zależy od tego, czy ponad 20 pedagogów przebywających na kwarantannie jest zakażonych koronawirusem, czy nie.

Jak poinformowano na stronie internetowej gminy Łukowica "dyrektorzy szkół w Jadamwoli, Jastrzębiu, Łukowicy i Świdniku wystąpili do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej z wnioskiem o możliwość zorganizowania zdalnego nauczania w pierwszym tygodniu roku szkolnego".

Jedna nauczycielka zakażona, ponad 20 na kwarantannie

W ostatnim czasie kobieta miała kontakt z innymi nauczycielami, między innymi w trakcie rad pedagogicznych. - Ta pani miała kontakt z dyrektorami szkół, w których pracuje. W sumie na różnych spotkaniach były 23 osoby - przekazuje Renata Tokarska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej. I dodaje, że wszystkie te osoby zostały objęte kwarantanną. To, czy są zakażeni koronawirusem, będzie sprawdzane testami 1 września. A sanepid ma nadzieję, że wyniki nauczycieli będą znane jeszcze tego samego dnia. W tym przypadku czas jest szczególnie ważny, bo przez kwarantannę pedagogów szkoły nie mają możliwości normalnej pracy. - Dlatego na prośbę dyrektorów wyraziliśmy zgodę na nauczanie zdalne. Jeżeli okaże się, że nauczyciele nie są zakażeni, to taki tryb pracy będzie trwał krótko. Jeśli jednak będą zakażeni, to będziemy musieli wypracować jakąś formę nauczania - podkreśla Tokarska.

Na stronie gminy podziękowano "dyrektorom oraz Sanepidowi w Limanowej za błyskawiczne działanie". - Na bieżąco monitorujemy sytuację na terenie naszej gminy i będziemy reagować stosownie do okoliczności - dodano.

MEN: możliwe trzy modele nauczania

We wtorek na konferencji prasowej minister edukacji Dariusz Piontkowski zapewnił o pomocy dla szkół w zaopatrzeniu w płyny do dezynfekcji i maseczki. MEN opublikowało też poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Zawiera on zbiór dobrych praktyk i wskazówek, jak organizować naukę hybrydową lub zdalną. Według MEN, podstawowym modelem ma być nauka stacjonarna w szkołach. Będzie też możliwy model mieszany: dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii sanepidu może zadecydować, że część dzieci lub klas będzie uczęszczać do szkoły w tradycyjnej formie, a część uczyć się na odległość. Przy większym zagrożeniu epidemicznym w grę wchodzi też przejście całej szkoły na edukację zdalną.

