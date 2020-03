Recepcjonistka zakażona, wszystkie przychodnie w mieście zamknięte

Tymczasem władze miasta zdecydowały się zamknąć wszystkie przychodnie w mieście ze względu na to, że zakażona pracowała w jednej z nich. Możliwe, że zakażony pacjent przyszedł do poradni i w ten sposób zakaził pracownicę placówki.

Panika w mieście

Zwróciła uwagę, że było to powodowane tym, "czego chcieliśmy uniknąć, a co nastąpiło". - Na skutek zbyt wczesnego ujawnienia pewnych informacji konkretyzujących pierwszy przypadek nastąpił ciąg zdarzeń, które nie powinny mieć miejsca. Wywołano panikę, która spowodowała zbyt pochopne podjęcie co poniektórych decyzji związanych z zakończeniem zajęć w szkołach w Leżajsku i spowodowało to sytuację niepożądaną w samym miasteczku – mówiła.