Parkometry wyłączone, kontrole zawieszone. Żeby koronawirus rozprzestrzeniał się wolniej

Krakowscy urzędnicy zdecydowali o zawieszeniu opłat za parkowanie w całym mieście. Chodzi o to, żeby mieszkańcom, którzy ze względu na ryzyko zarażenia się koronawirusem nie chcą korzystać z komunikacji miejskiej, było łatwiej.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TV24.PL Decyzja weszła w życie w niedzielę 15 marca. Taki stan rzeczy utrzyma się do końca miesiąca. Jak tłumaczą urzędnicy, wyłączenie parkometrów ma ułatwić życie krakowianom, którzy muszą dojeżdżać do centrum np. do pracy lub opiekują się osobą mieszkającą w tym rejonie. "Przewiduje się także, że decyzja ta zmniejszy rozprzestrzenianie się koronawirusa, dzięki ograniczeniu częstotliwości bezpośrednich kontaktów mieszkańców" – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie krakow.pl.