Brakuje miejsc w krakowskim szpitalu dziecięcym. "Wszyscy pacjenci na oddziale to dzieci niezaszczepione"

W środowe (1 grudnia) południe na oddziale zakaźnym Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego przebywało około 40 dzieci zakażonych koronawirusem. Ta liczba - jak podkreślają medycy - zmienia sie, a sytuacja jest dynamiczna. Każdego dnia są wypisy, pojawiają się nowi pacjenci. Lekarze zwalniają do domu każdego chorego, którego stan zdrowia na to pozwala – po to, by zrobić miejsce dla kolejnych osób.

"Dzieci są w dużo cięższym stanie, niż były w poprzednich falach pandemii"

- Przyjmujemy kilkanaście dzieci dziennie, wszystkie z COVID-19. To są pacjenci najmłodsi - wczoraj (we wtorek, 30 listopada-red.) przyjęliśmy kilkugodzinnego noworodka - do pacjentów prawie 18-letnich. Dzieci są w dużo cięższym stanie, niż były w poprzednich falach pandemii, i to, co wcześniej było rzadkością u dzieci, to znaczy niewydolność oddechowa, taka że musieliśmy używać sprzętu do inwazyjnej wentylacji, w tej chwili staje się codziennością - relacjonuje dr Lidia Stopyra, ordynatorka Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii. I dodaje: - Coraz więcej dzieci wymaga intensywnej tlenoterapii. Wszyscy pacjenci, którzy są na oddziale, to dzieci niezaszczepione.