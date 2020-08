"Dawaj go, Patryk, szybko!". Policjanci w kwarantannie dopingowali kolegę podczas pościgu

Gdy policjant zbliżał się do budynku hotelu, zobaczył osobliwy widok – z jednego z okien na pierwszym piętrze była spuszczona lina, po której zjeżdżał młody mężczyzna. W oknie obok stali koledzy policjanta, filmujący całe zdarzenie i zagrzewający go do pościgu za zbiegiem. Policja udostępniła nagranie, na którym widać, jak uciekinier zeskakuje w rosnące przy hotelu krzaki i ucieka ulicą. "Dawaj go, Patryk, szybko!" – krzyczeli z okna policjanci. Słychać też funkcjonariusza, który ich odwiedzał, wołającego do uciekiniera "Co ty robisz, chłopie, ty normalny jesteś?".