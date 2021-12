Kraków. Szpitalny kapelan zniechęcał do szczepień, został dyscyplinarnie zwolniony

Duchowny pracujący na oddziale klinicznym psychiatrii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie został wyrzucony z pracy za zniechęcanie pacjentów do szczepień. Kapłan miał przekonywać chorych, że szczepionki przeciwko COVID-19 są szkodliwe, zawierają "czipy" i mają "zredukować liczbę ludności na świecie". Kościelni przełożeni podkreślają, że postawa duchownego jest "nie do przyjęcia".

Ksiądz - według relacji pacjentów - zniechęcał do przyjmowania szczepień. Miał ich między innymi przekonywać, że są one "elementem spisku masońskiego". Duchowny został wezwany do dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i podczas spotkania potwierdził swoje poglądy. W związku ze zniechęcaniem chorych do przyjęcia szczepionek został dyscyplinarnie zwolniony ze skutkiem natychmiastowym.