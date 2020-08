Kraków już "żółty", Sopot na liście ostrzegawczej

Kraków znalazł się na liście żółtych stref Ministerstwa Zdrowia, a to oznacza, że w mieście obowiązywać będą obostrzenia. To może uprzykrzyć życie nie tylko mieszkańcom, ale także rzeszom turystów, którzy odwiedzają gród Kraka. Jak przekazał wiceminister zdrowia, na liście ostrzegawczej znajduje się z kolei Sopot, jeden z ulubionych celów wycieczek Polaków.

Kraków na "żółto"

Władze Krakowa zaapelowały do mieszkańców i turystów o rozwagę i stosowanie się do wszystkich zasad sanitarnych w związku z objęciem stolicy Małopolski tzw. żółtą strefą epidemii COVID-19.

- Apelujemy do mieszkańców i turystów o rozwagę i stosowanie się do wszystkich zasad sanitarnych - napisano w komunikacie.

Sopot na liście "alertowej"

Na liście ostrzegawczej znalazł się między innymi Sopot. - Jeżeli podawalibyśmy te wyniki wczoraj, to dzisiaj miasto Sopot znalazłoby się na liście żółtej, ponieważ jest tam dość duża dynamika (wzrostu zachorowań - przyp. red.). Choć ostatnie trzy dni pokazują, że ona spada - powiedział Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Co to oznacza dla nadmorskiego kurortu? Na razie nic. Choć jeśli przyrost zakażeń będzie tu wciąż obserwowany, wtedy z listy ostrzegawczej Sopot może zostać przesunięty do strefy żółtej bądź czerwonej.