Uciekła z kwarantanny, chciała autobusem pojechać do Niemiec

60-latka z Krakowa została przyłapana na złamaniu kwarantanny. Kobieta mimo bezwzględnego zakazu opuszczania mieszkania, chciała pojechać do Niemiec. Policjanci zatrzymali ją na dworcu autobusowym.

Policjanci kontrolują osoby objęte kwarantanną, sprawdzając, czy faktycznie pozostają one w domach. Nie wszyscy stosują się do tego nakazu – w Dąbrowie Tarnowskiej (Małopolska) w miniony czwartek na złamaniu kwarantanny przyłapano trzy osoby – jedna poszła na umówioną wizytę do lekarza, jedna chciała pojechać na zakupy, a kolejna odwiedzała sąsiada.

- Zdarzają się też poważniejsze naruszenia kwarantanny, niektóre osoby wsiadają do samochodu albo autobusu i jadą za granicę, gdzie wcześniej przebywały i pracowały. To powoduje narażenie kolejnych osób na kontakt z nimi i może to doprowadzić do rozprzestrzeniania się wirusa – tłumaczy Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.

Zatrzymana na dworcu

Tak właśnie było w przypadku 60-letniej mieszkanki krakowskiego osiedla Ruczaj. – Była nieobecna podczas wczorajszego sprawdzania kwarantanny. Policjanci zlokalizowali ją na dworcu autobusowym w Krakowie – podaje Gleń.

Okazało się, że kobieta planowała wsiąść do autobusu jadącego do Niemiec i w ten sposób przekroczyć granicę. Policjanci zatrzymali ją tuż przed wejściem do pojazdu.

60-latka musiała wrócić do domu. – Dziś ją sprawdzimy ponownie. Dodatkowo zostanie wobec niej skierowany wniosek o ukaranie do sądu i sąd zastosuje grzywnę. Mamy nadzieję, że w odpowiedniej wysokości – zapowiedział w niedzielę Gleń.

W piątek w Polsce został wprowadzony stan epidemii. Oznacza to między innymi, że grzywna za złamanie kwarantanny wzrosła z pięciu tysięcy do nawet 30 tysięcy złotych.

