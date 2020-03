Jesteś objęty kwarantanną? Odwiedzi Cię policja

- W trakcie kontroli pytają o stan zdrowia oraz ewentualne potrzeby osób objętych kwarantanną. Informacje te niezwłocznie są przesyłane do właściwych służb. Zdarza się, że do policjantów są kierowane prośby o dostarczenie artykułów spożywczych, środków czystości, środków do dezynfekcji, opału czy prośby o podanie numeru telefonu do instytucji pomocowej - tłumaczy Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.