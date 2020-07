Już 89 zakażeń w domu opieki w Grobli. Jedna z podopiecznych zmarła

- Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Domu Opieki w Grobli zdiagnozowano kilka dni temu, kiedy to jeden z podopiecznych trafił na bocheński SOR z innymi dolegliwościami. Tam, zgodnie z procedurą, został poddany badaniu na koronawirusa. Okazało się, że pan jest nosicielem tego wirusa – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

"Sytuacja jest opanowana"

- Sytuacja jest opanowana. Placówka podzielona jest na strefę czystą, w której przebywają osoby z wynikiem ujemnym oraz strefę izolatorium, w której przebywają podopieczni z wynikiem dodatnim, którymi zajmują się nasi pracownicy niemający objawów. Każda ze stref dysponuje osobnym wejściem do budynku, dzięki czemu możemy skutecznie izolować osoby zakażone od zdrowych – podkreślił dr Krystian Dudek z Domu Opieki w Grobli. Przypomniał, że na początku pandemii COVID-19 już w połowie lutego w celu ochrony podopiecznych, szczególnie mając na uwadze ich wiek, ośrodek został zamknięty dla odwiedzających i wprowadzono procedury rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny, m.in. pomiar temperatury, wejście personelu na teren ośrodka osobnym wejściem. Niestety mimo to do zakażenia doszło poprzez kontakt z osobą bezobjawową.