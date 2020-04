Zakonnice na pomoc pensjonariuszom DPS w Bochni. "Potrzebujemy wszystkiego do ochrony nas i pacjentów"

W piątek do Bochni przyjechało siedem sióstr, w sobotę dojechały 3 kolejne. Siostry będą opiekować się chorymi, również tymi, którzy wymagają całodobowej opieki, a także pracować w kuchni i przygotowywać posiłki.

- Po prostu oddajemy to wszystko w ręce pana Boga. Kto jak kto, ale my, siostry chcemy służyć drugiemu człowiekowi bez względu na konsekwencje – podkreśla jedna z dominikanek, siostra Julietta. Inna dodaje, że "nie wyobraża sobie stania z boku, jeśli może pomóc".

"Zrobimy co w naszej mocy"

- Przyjechałyśmy tutaj bez lęku, by dać siebie ludziom, którzy są w wielkiej potrzebie. Zrobimy co w naszej mocy, żeby ulżyć im duchowo i fizycznie – podkreśliła jedna z sióstr dominikanek. Zakonnice przyznają, że potrzebują kombinezonów, maseczek, przyłbic, rękawiczek. - Wszystkiego do ochrony nas i pacjentów – mówiła inna z zakonnic.