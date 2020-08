Koronawirus w krakowskich szpitalach i Domu Pomocy Społecznej. Wstrzymane przyjęcia i operacje

Zawieszone zabiegi i operacje

Do końca tygodnia, z możliwością przedłużenia tego terminu, operacje zawiesił Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny przy al. Modrzewiowej w Krakowie.

Jacek Żak, pełnomocnik dyrektora ds. logistyczno-marketingowych i kierownik działu administracji tej placówki, powiedział, że zakażone są dwie pracownice – instrumentariuszka i salowa – bloku operacyjnego. - Podjęliśmy szybkie działania. Blok operacyjny został poddany dezynfekcji i dekontaminacji. Ustalone zostały osoby mogące mieć kontakt z zakażonymi. Jesteśmy w kontakcie z sanepidem i stosujemy się do jego zaleceń - podkreślił. U pierwszych 20 osób, od których pobrano wymazy, testy dały wynik negatywny. Na wyniki kolejnych 15 szpital czeka.

Dwanaście zakażeń, z czego większość to personel oddziałów chorób wewnętrznych, potwierdzono w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla. Według informacji przekazanych przez Marcina Mikosa, zastępcę dyrektora ds. administracji, jeden pacjent przeniesiony został do szpitala jednoimiennego (Szpital Uniwersytecki), ok. 30 osób, które miały kontakt z zakażonymi, jest w kwarantannie. Szpital, który ustala źródło zakażenia, wstrzymał przyjęcia i rehabilitacje w budynku przy ul. Skarbowej.