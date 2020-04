12 tysięcy kary dla rowerzysty za przejażdżkę po bulwarze i dwóch pań za spacer po parku

Krakowscy policjanci kontrolują, czy mieszkańcy stosują się do zakazu swobodnego poruszania się i karzą tych, którzy ten zakaz łamią. Nie zawsze kończy się na mandacie – kiedy do akcji wkracza sanepid, kara może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.

Ponad 1000 pouczeń

W tym samym parku przebywał również mężczyzna, który, siedząc na ławce i spożywając tam alkohol, złamał zakaz korzystania z tego terenu. Inspektorat nałożył na niego karę w wysokości 10 tys. zł, a policjanci również w jego przypadku skierowali do sądu wniosek o ukaranie. Co więcej, okazało się, że był on poszukiwany celem doprowadzenia do zakładu karnego - został więc zatrzymany i odprowadzony do aresztu.