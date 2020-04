W Domu Pomocy Społecznej brakowało rąk do pracy, z odsieczą przyszły dominikanki. "To nasze zadanie"

Jak poinformowało reportera TVN24 starostwo powiatowe w Bochni, na miejscu pracuje obecnie 8 sióstr dominikanek i ksiądz misjonarz, który na co dzień pracuje w Kazachstanie, ale ze względu na zamknięte granice przebywa w Polsce. Wspierają oni kilkanaście osób z personelu DPS-u oraz zawodowych ratowników medycznych, którzy zgłosili się do pomocy, a na co dzień nie są związani z tym domem pomocy, przyjechać mają kolejni.