Transport koni sportowych utknął na granicy. "Celnik powiedział, że nie wjadę do Polski, bo zmieniły się przepisy"

Jakub Krzysztofiak z trzema końmi znajduje się na terenie przejścia granicznego w Korczowej od soboty (15 kwietnia). Przeszedł pozytywnie kontrolę Straży Granicznej i służb weterynaryjnych, ale jak przekazał w rozmowie z reporterem TVN24, celnicy nie puścili go dalej ze względu na nowe przepisy. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii , które dotyczy zakazu wwozu z Ukrainy do Polski produktów rolnych weszło w życie w dniu ogłoszenia, czyli 15 kwietnia.

- Procedura na granicy trwała bardzo długo, spędziłem tutaj 10 godzin i niestety celnik powiedział, że nie wjadę do Polski, bo zmieniły się przepisy i konie również są na liście produktów pochodzenia zwierzęcego, co dla mnie jest chore i tak nie powinno być - powiedział na antenie TVN24 Krzysztofiak.

Pat na granicy

Właściciel zwierząt mówi, że jest w patowej sytuacji. Wjazd do Ukrainy może trwać bardzo długo ze względu na to, że wiele ukraińskich tirów z artykułami rolnymi znalazło się w podobnej do niego sytuacji, próbują wracać do Ukrainy, procedura może więc trwać nawet wiele dni.