Miał przewozić mrożonki czarnego bzu. W ciężarówce znaleźli haszysz o wartości 13 milionów złotych

Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, mówił w "Rozmowie Piaseckiego", że relacje z Rosją "są w zasadzie dzisiaj zamrożone". Przekazał, że ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew został wezwany do MSZ dziś na godzinę 11 w związku z nielegalną aneksją części terytorium Ukrainy do Rosji. Zapytany, czy dziś ambasador na spotkaniu usłyszy, że jest persona non grata, Przydacz odparł: - Dzisiaj tego nie powiem.