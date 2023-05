Zderzenie autokaru wiozącego dzieci z autem osobowym. Dwie osoby trafiły do szpitala

W Końskich (województwo świętokrzyskie) doszło do zderzenia samochodu osobowego z autokarem wiozącym 29 dzieci. Do szpitala trafili kierująca osobówką i jej pasażer, droga jest zablokowana.

Do wypadku doszło we wtorek rano. - Przed godziną 8 dostaliśmy informację, że na drodze wojewódzkiej 728 na wysokości ulicy Staszica doszło do zderzenia autobusu z samochodem osobowym marki Skoda. W tym autobusie podróżowało 29 dzieci w wieku dziewięciu lat. To dzieci ze Strzelec Małych w gminie Masłowice, powiat radomszczański – relacjonuje st. kpt. Mariusz Czapelski, oficer prasowy straży pożarnej w Końskich.