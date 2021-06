Konrad Fijołek już oficjalnie prezydentem Rzeszowa

Zapowiedzi nowego prezydenta

O zaprzysiężeniu nowy prezydent poinformował we wtorek. Zaprosił jednocześnie wszystkich rzeszowian na ten termin, aby przybyli na rzeszowski rynek, bo - jak mówił - chce się spotkać z mieszkańcami po zaprzysiężeniu, ale zanim zasiądzie w gabinecie.

Fijołek zaznaczył we wtorek, że kampanię i jego program wyborczy tworzyli rzeszowianie i oni będą też monitorować oraz rozliczać go z realizacji tych zadań. Powiedział, że na przedstawienie nowej prezydentury będzie czas po zaprzysiężeniu i wystąpieniu programowym, ale zapewnił, że jednym z zasadniczych elementów działań prezydenta miasta będzie "włączenie wszystkich możliwych środowisk, tych którzy chcą, do procesu decyzyjnego w mieście".