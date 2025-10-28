"Nie wszystko się nabiło". Czego nie skasował poseł?

Policja o zgłoszeniu dotyczącym kradzieży. Mandat dla posła Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Komisarz Piotr Szpiech, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w rozmowie z reporterem TVN24, zrelacjonował poniedziałkowe zdarzenie z udziałem posła Konfederacji, wiceprezesa Nowej Nadziei.

- W godzinach przedpołudniowych otrzymaliśmy zgłoszenie, że w jednym z krakowskich marketów meblarskich pracownicy ochrony ujęli mężczyznę na kradzieży. Na miejsce udali się policjanci, wylegitymowali mężczyznę, który rzeczywiście za część zakupów nie zapłacił, przeszedł z nimi za linię kas - opisywał Szpiech. I dodawał: - On tłumaczył się, że zrobił to przez nieuwagę, miał słuchawki w uszach, w związku z czym nie zwrócił uwagi na to, że te artykuły nie zostały doliczone do jego rachunku.

Policjanci ukarali Konrada Berkowicza mandatem w wysokości 500 złotych. - W sumie mówimy o kradzieży drobnych artykułów gospodarstwa domowego na kwotę około 390 złotych - przekazał rzecznik KMP w Krakowie. Dodał, że mężczyzna przyjął mandat. - Więc można powiedzieć, że poczuwał się do winy, na tym interwencja została zakończona - podsumował.

Onet: próbował wynieść patelnię z pokrywą, serwis obiadowy i kable USB

Czym były "drobne artykuły gospodarstwa domowego"? Do listy przedmiotów dotarł Onet. Z nieoficjalnych informacji portalu wynika, że poseł próbował wynieść patelnię z pokrywą, serwis obiadowy (zestaw 18 talerzy), dwa opakowania torebek strunowych (60 sztuk), fartuch kuchenny, dwa kable USB i dwa obciążniki USB. Łączny koszt tych towarów to dokładnie 394,95 złotych.

Poseł, potwierdził na platformie X, że to on nie zapłacił za zakupy w sklepie, ale zrobił to przez nieuwagę.

"Robiłem dziś w dużym pośpiechu spore zakupy w IKEA, słuchając czegoś na słuchawkach. Kasowałem wszystko, ale okazało się, że nie wszystko się nabiło. Zwykła nieuwaga. Patelnia i talerze. Głupi błąd, za który przeprosiłem i przyjąłem mandat. Nie zasłaniałem się immunitetem jak Mejza czy Sterczewski" - dodał.

Robiłem dziś w dużym pośpiechu spore zakupy w IKEA, słuchając czegoś na słuchawkach. Kasowałem wszystko, ale okazało się, że nie wszystko się nabiło. Zwykła nieuwaga. Patelnia i talerze. Głupi błąd, za który przeprosiłem i przyjąłem mandat. Nie zasłaniałem się immunitetem jak… — Konrad Berkowicz (@KonradBerkowicz) October 27, 2025 Rozwiń

Premier komentuje, Berkowicz odpowiada

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych Donald Tusk. "Jeden z liderów Konfederacji (Konrad) Berkowicz przyłapany na próbie kradzieży w Ikei. Mało w porównaniu z PiS, ale od czegoś trzeba przecież zacząć" - napisał w poniedziałek wieczorem szef rządu.

Jeden z liderów Konfederacji Berkowicz przyłapany na próbie kradzieży w Ikei. Mało w porównaniu z PiS, ale od czegoś trzeba przecież zacząć. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 27, 2025 Rozwiń

Na wpis szefa rządu zareagował Konrad Berkowicz. "Czym innym jest, będąc na słuchawkach i mając masę zakupów, czegoś zapomnieć zeskanować na kasie samoobsługowej w sklepie meblowym, a czym innym jest okraść oszczędności Polaków w aferze Amber Gold" - napisał.

"Jesteś, cyniku zakłamany, ostatnią osobą, która może kogokolwiek oskarżać o 'złodziejstwo'" - dodał.

O sprawie jako pierwszy poinformował dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski. Przekazał, że poseł i wiceprezes Nowej Nadziei Konrad Berkowicz został "złapany w sklepie Ikea na wynoszeniu towaru o wartości 390 zł". "Do zdarzenia doszło już za kasami. Ochrona sklepu wezwała policję. Berkowicz przyjął 500 zł mandatu. Nie zasłaniał się immunitetem" - napisał.

Poseł i wiceprezes Nowej Nadziej Konrad Berkowicz złapany w sklepie Ikea na wynoszeniu towaru o wartości 390 zł. Do zdarzenia doszło już za kasami. Ochrona sklepu wezwała policję. Berkowicz przyjął 500 zł mandatu. Nie zasłaniał się immunitetem. — Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) October 27, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: Śledczy chcą aresztować Ziobrę. "Dowody wskazują, że popełnił 26 przestępstw"