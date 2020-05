Ognisko koronawirusa w zakładzie mięsnym. 60 osób zakażonych, ponad 180 na kwarantannie

Dodatkowe środki bezpieczeństwa

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w starachowickiej firmie stwierdzono 15 maja. - Od początku wystąpienia pandemii w Polsce wdrożyliśmy specjalne środki bezpieczeństwa. Odsunęliśmy od pracy ponad 200 pracowników powyżej 60. roku życia lub mających choroby towarzyszące, bo są w tej grupie najbardziej zagrożonych osób. Prewencyjnie też wysłaliśmy do domów pracowników z grupy tak zwanego ryzyka kontaktu – podał rzecznik Animex Foods.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone w momencie pierwszego przypadku zarażenia koronawirusem wśród pracowników zakładu. Zakładają one między innymi obligatoryjne noszenie maseczek przez pracowników na terenie zakładu, obowiązkowe mierzenie temperatury czy ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osób z zewnątrz na terenie obiektów należących do spółki.