Kombornia. Ciężarówka z ciastkami wypadła z drogi i wpadła do rowu

W interesie państwa jest to, żeby Tomasz L. nie wiedział nic albo dowiadywał się jak najmniej, natomiast powiedzmy to wprost - on miał dostęp do dokumentów z klauzulą ściśle tajne - mówił Piotr Świerczek, autor reportażu "Historia agenta". Dziennikarz TVN24 odnosił się do wypowiedzi byłego szefa komisji likwidacyjnej WSI Sławomira Cenckiewicza, który w "Rozmowie Piaseckiego" komentował sprawę Tomasza L., byłego członka komisji, któremu zarzuca się szpiegowanie na rzecz Rosji. - Nie wiemy tak naprawdę, co Tomasz L. w tej komisji robił i na czym mu naprawdę zależało - dodał Świerczek.