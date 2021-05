12-latka uratowała rówieśniczkę poznaną w sieci. "Dziękuję, Dziewczynko z Koluszek"

Nastoletnia mieszkanka Koluszek poznała przez internet swoją rówieśniczkę. Po krótkiej rozmowie tamta wyznała, że chce targnąć się na swoje życie. 12-latka zaalarmowała policję i w efekcie przyczyniła się do uratowania życia dziewczynki.

Do zdarzenia doszło 27 kwietnia. O niepokojących zwierzeniach nowej koleżanki młoda koluszkowianka powiedziała starszemu bratu, który z kolei pomógł jej skontaktować się z policją.

- Natychmiast podjęto działania, które utrudniał fakt, że znajoma z sieci podawała nieprawdziwe województwo zamieszkania oraz inny wiek. Liczyła się każda minuta i jak najszybsze dotarcie do właściwej dziewczynki. Skrupulatna praca śledczych doprowadziła do miejsca, z którego faktycznie wysłana była wiadomość. Okazało się, że niepokojąca korespondencja pochodziła od 12-letniej mieszkanki Warszawy. Policjanci z Koluszek skontaktowali się natychmiast ze stołecznymi funkcjonariuszami, którzy dotarli do nastolatki. Dziewczynka przyznała w obecności mamy, że poważnie myślała o popełnieniu samobójstwa - zrelacjonowała Aneta Kotynia z Komendy Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego.