"Nie blokujemy dojazdów do domów, bo lubimy. Nie zastawiamy przejazdów, żeby komuś robić problem"

Ratownicy z Kolbuszowej (Podkarpackie) zostali wezwani do ciężko chorego człowieka. Kiedy wrócili do swojej karetki znaleźli kartkę z informacją, że "ich numery zostały zgłoszone na policję". Bo zablokowali komuś przejazd.

"Brak przejazdu mamy, a wy nauczcie się parkować, numery wasze zgłoszone na policję" – głosiła napisana przez anonimowego autora kartka. Została przyczepiona taśmą klejącą do klamki w drzwiach karetki.

Ratownicy opisali sytuację w mediach społecznościowych. "Nie blokujemy dojazdów do domów bo lubimy, nie zastawiamy przejazdów, żeby komukolwiek robić problem... Zostawiłeś obiad na kuchence? Idź na nogach i ją wyłącz... Potrzebujesz szybko do toalety? Można poruszać się na nogach. Samochód do tego nie jest potrzebny…" – zapisali rozżaleni medycy.