Policjantka na imprezie. Najpierw miała legitymować znajomych, potem wezwała patrol. Może mieć kłopoty

O sprawie jako pierwsza poinformowała rzeszowska "Gazeta Wyborcza". "Według informacji, które do nas dotarły, przed kilkoma dniami funkcjonariuszka wybrała się ze znajomymi na imprezę. Nad ranem koleżanki zaprosiły ją do siebie. Około godz. 5 dotarły do mieszkania w Rzeszowie. Była tam jeszcze grupa osób. Wszyscy dobrze się bawili. Wszyscy oprócz policjantki, dla której znajomi byli za głośni. Upominała ich, prosiła, żeby zachowywali się ciszej. Ci nie reagowali. Przystąpiła więc do policyjnej interwencji z powodu zakłócania ciszy nocnej" - czytamy na łamach podkarpackiego dziennika.