Chciał tanio założyć fotowoltaikę. Kontakt z firmą się urwał, a zamiast paneli przyszły raty kredytu

Mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego na Podkarpaciu otrzymał ofertę założenia fotowoltaiki w bardzo korzystnej cenie. Jednak zamiast z tanią energią, skończył z długiem. Jak informuje policja, mężczyzna nie miał pieniędzy na usługę, dlatego zgodził się, by firma wzięła kredyt w jego imieniu. O tym, że padł ofiarą oszustwa, zorientował się, dopiero gdy jego telefony przestał ktokolwiek odbierać.

Do zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku, jednak o oszustwie mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego powiadomił policjantów dopiero kilka dni temu.

Mężczyzna podpisał umowę na założenie paneli fotowoltaicznych , a że nie miał pieniędzy na usługę, zgodził się, by firma wzięła w jego imieniu kredyt. Z relacji zgłaszającego wynikało, że pod koniec ubiegłego roku odwiedził go przedstawiciel firmy, który po bardzo korzystnej cenie zaoferował założenie paneli fotowoltaicznych. Mimo podpisanej umowy instalacji się nie doczekał.

Zgodził się na kredyt, dokumentów nie dostał

- Pokrzywdzony potwierdził, nie otrzymał jednak żadnych dokumentów potwierdzających zawarcie umowy pożyczki z bankiem. Kilka tygodni później otrzymał pierwsze wezwanie do spłat kredytu - zaznaczyła oficer prasowa.

Zaniepokojony mężczyzna kilkukrotnie dzwonił do firmy z wątpliwościami, jednak zapewniano go, że to normalna procedura.