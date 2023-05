Dziewięciolatka zmarła podczas kąpieli. "Przekroczony poziom tlenku węgla"

czytaj dalej

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, pytany w Radiu Zet o zmianę nazwy partii Zbigniewa Ziobry na Suwerenna Polska odparł, że po dodaniu "bezpieczna" mamy filary programu PiS między innymi z 2015 roku, gdzie była solidarna, suwerenna i bezpieczna Polska. Dopytywany dlaczego doszło do zmiany nazwy partii Ziobry, stwierdził, że "czasami jest tak, że jak rozpoznawalność jest na niskim poziomie, to trzeba coś zrobić". - W tym przypadku być może o to chodziło - dodał. Wcześniej zmianę nazwy partii komentował wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki.