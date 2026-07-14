Małopolskie
Ciężarówka utknęła pod wiaduktem. Utrudnienia na drodze krajowej 52
Jak podał krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ciężarówka nie zmieściła się pod wiaduktem i utknęła pod nim.
Arkadiusz Gawłowicz z Punktu Informacji Drogowej krakowskiego oddziału Dyrekcji podał, że ruchem kierują policjanci. Utrudnienia mogą potrwać nawet osiem godzin.
Droga 52 od granicy z Czechami w Cieszynie do węzła w Głogoczowie jest jednym z najruchliwszych szlaków na południu Polski. Przebiega między innymi przez Bielsko-Białą, Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską.
Źródło: PAP