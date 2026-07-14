Małopolskie Ciężarówka utknęła pod wiaduktem. Utrudnienia na drodze krajowej 52

Ciężarówka utknęła pod wiaduktem Źródło wideo: wrzuc.info/Facebook.com Źródło zdj. gł.: 112Wadowice.pl

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Jak podał krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ciężarówka nie zmieściła się pod wiaduktem i utknęła pod nim.

Arkadiusz Gawłowicz z Punktu Informacji Drogowej krakowskiego oddziału Dyrekcji podał, że ruchem kierują policjanci. Utrudnienia mogą potrwać nawet osiem godzin.

Utrudnienia w na drodze krajowej 52 w Kleczy Dolnej koło Wadowic Źródło zdjęcia: 112Wadowice.pl

Droga 52 od granicy z Czechami w Cieszynie do węzła w Głogoczowie jest jednym z najruchliwszych szlaków na południu Polski. Przebiega między innymi przez Bielsko-Białą, Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską.