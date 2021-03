Dodatek covidowy nie dla kierowców karetek. "Zostaliśmy oszukani, okradzeni"

"Mamy poczucie niesprawiedliwości"

- Bywa, że w kombinezonach jesteśmy przez 6-8 godzin w ciągu 12-godzinnego dyżuru. Nie jest to praca łatwa, na pewno stresująca. Właściwie cały czas narażamy swoje życie i zdrowie, żeby ratować innych – mówi Łosak. I dodaje: - Mamy poczucie niesprawiedliwości: jeździmy karetką powołaną przez ministra zdrowia do walki z covidem, mamy cały czas kontakt z zakażonymi. Nasi koledzy dyspozytorzy, którzy nie mają żadnego kontaktu fizycznego z zakażonymi dostają 100 procent dodatku, a my nie dostajemy nic.

- Pisaliśmy do pana prezydenta, do premiera, do ministra Niedzielskiego, do wojewody, do marszałka, do NFZ. Na razie pan wojewoda jest bezsilny, NFZ tak samo. Od ministra nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, od pana premiera tak samo, pan prezydent milczy – wylicza Łosak.