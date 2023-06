Zderzenie dwóch ciężarówek na S7, jedna osoba nie żyje

czytaj dalej

Zagraniczne media i agencje informacyjne opisały niedzielny marsz, który przeszedł ulicami Warszawy. "Protestowano przeciwko prawicowemu, populistycznemu rządowi" - podkreślił brytyjski dziennik "The Guardian". Agencja Reutera napisała, że marsz był "sprawdzianem zdolności liberalnej opozycji do zakończenia blisko ośmiu lat rządów" partii rządzącej. "Frekwencję zwiększył polityczny spór o komisję antyrosyjską" - ocenił "Financial Times", a "The Daily Telegraph" napisał, że była to "jedna z największych demonstracji w Polsce od upadku komunizmu". "Konieczne jest utrzymanie tej mobilizacji do połowy października" - skomentował hiszpański "El Pais".