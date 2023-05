Pijana 39-latka przewoziła busem pasażera

czytaj dalej

Na koniec 2022 roku w Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczyło blisko 3 miliony osób - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Oznacza to wzrost o prawie 452 tysiące w porównaniu do sytuacji rok wcześniej. Jednocześnie kwota wypłat środków zgromadzonych w PPK wzrosła blisko trzykrotnie rok do roku.