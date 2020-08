Miały być "suby" i wyświetlenia, będzie sprawa w sądzie. "Powinniśmy naliczyć mu 83 punkty karne"

Dwudziestolatek z Kielc wrzucił do sieci film, na którym - w założeniu - testował przyspieszenie samochodu. Problem w tym, że robił to na ulicach - pomiędzy innymi uczestnikami ruchu. Nagranie - na nieszczęście młodego filmowca - trafiło w końcu do policjantów, którzy skierowali sprawę do sądu.