Zbiórka darów dla pacjentów. "Zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania"

Wielu pacjentów z COVID-19 trafia do szpitala bez podstawowych artykułów, takich jak środki higieny osobistej. Nie zawsze mogą im dostarczyć je najbliżsi. Dla takich osób Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach z pomocą radnych zorganizował zbiórkę darów.

Ponieważ często chorzy są przewożeni do szpitala nagle, z powodu pogorszenia stanu zdrowia, wielu z nich nie zdążyło się spakować. Dodatkowo nie zawsze mogą liczyć na odwiedziny najbliższych, którzy również często borykają się z chorobą lub są objęci kwarantanną.

Co jest potrzebne pacjentom? - Środki higieny osobistej typu ręczniki papierowe, mydło, szampon, pasta i szczoteczki do zębów, niepsujące się produkty żywnościowe, woda. Można też dostarczyć jakieś pisma i krzyżówki do rozwiązywania - wylicza Paweł Pabjan, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.