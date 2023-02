Przesadzają siedem drzew, o które walczyli mieszkańcy. Wcześniej miały iść pod topór

Rozpoczęło się przesadzanie siedmiu drzew przy ulicy Karczówkowskiej w Kielcach, które wcześniej miały zostać wycięte w związku z planowaną inwestycją. O ich zachowanie walczyli okoliczni mieszkańcy. To, czy rośliny przyjmą się w nowym miejscu, okaże się jednak najwcześniej jesienią.

Kieleccy urzędnicy poinformowali o rozpoczęciu przesadzania siedmiu drzew przy skrzyżowaniu ulic Karczówkowskiej, Jagiellońskiej i Kamińskiego. To pięć tworzących aleję klonów, dąb oraz buk. O uratowanie tych roślin przed wycinką starali się w ubiegłym roku mieszkańcy okolicy i działacze Stowarzyszenia Przyjazne Kielce. W wyniku kompromisu udało się ograniczyć skalę wycinki, jednak nie wszystkie drzewa uda się ocalić .

Drzewa będą rosnąć w nowych miejscach

Jak poinformował kielecki magistrat, proces przesadzania rozpoczął się od "redukcji koron drzew". - Jest to konieczny zabieg stosowany, aby drzewo po przesadzeniu w nowe miejsce było mniej obciążone, co przyczynia się do jego lepszej adaptacji. O tym, jak drzewa zniosą ten proces i czy przyjmą się w nowym miejscu dowiemy się najwcześniej jesienią – tłumaczy cytowany w komunikacie przedstawiciel wykonującej prace firmy Markflor Stanisław Dużyk.