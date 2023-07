Prezydent Kielc odwołał swoją zastępczynię z KO. "Jego drogi skrzyżowały się z PiS"

Druga zastępczyni prezydenta Kielc Agata Wojda została w czwartek odwołana ze stanowiska. Decyzją Bogdana Wenty wiceprezydentka związana z Koalicją Obywatelską przestanie pełnić swoją funkcję w piątek. Wcześniej radni jej ugrupowania wstrzymali się od głosu w sprawie wotum zaufania dla urzędującego prezydenta. - Naiwnie liczyłam do końca na rozsądek pana prezydenta, natomiast niewątpliwie jego drogi, co nas bardzo smuci, skrzyżowały się z Prawem i Sprawiedliwością - mówi nam wiceprzewodnicząca kieleckiej rady miasta Katarzyna Czech-Kruczek z KO.

"Jestem szczęściarą"

Do sprawy odniosła się w mediach społecznościowych Agata Wojda. "Jestem szczęściarą. Przez ponad 2 lata miałam zaszczyt pełnić funkcję wiceprezydentki mojego ukochanego miasta. Kielce to niezmiennie moja pasja. Dziękuję wszystkim, z którymi przez ten czas miałam okazję ją rozwijać i kreować wiele pozytywnych rozwiązań" - napisała na Facebooku.

Konflikt w kieleckim samorządzie

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce Katarzyna Czech-Kruczek z KO nie ma wątpliwości: "to była decyzja stricte polityczna" - Naiwnie liczyłam do końca na rozsądek pana prezydenta, natomiast niewątpliwie jego drogi, co nas bardzo smuci, skrzyżowały się z Prawem i Sprawiedliwością. Podejmowanie tego typu decyzji podyktowane wyłącznie względami politycznymi jest dla nas niepokojącym sygnałem - przyznaje.

Nie będzie wiceprezydenta z PiS?

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że prezydent "stracił zaufanie do Agaty Wojdy". - Zasadniczą sprawą jest to, że formacja, z którą identyfikuje się pani Wojda, bardzo mocno krytykuje prezydenta i właściwie przestała z nim współpracować. Do tej pory PO była koalicjantem prezydenta. Jeżeli w tej chwili ich drogi się rozeszły to trudno się dziwić, że prezydent nie chce dalej współpracować z panią wiceprezydent - mówi polityk.