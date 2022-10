Mieszkańcy wywalczyli ograniczenie wycinki. Część drzew zostanie przesadzona

Początkowo w okolicy inwestycji do wycinki przeznaczono 100 drzew. Później ta liczba zmniejszyła się do 84, pojawił się też plan zasadzenia w zamian 86 innych drzew. Po protestach mieszkańców zakres wycinki ponownie zmniejszono, tym razem do co najwyżej 70. Uchronione przed toporem zostało 16 drzew - dziewięć z nich pozostanie na swoim miejscu, a siedem zostanie przesadzonych.

"Dużo osiągnęliśmy, ale pozostaje niedosyt"

Mają być przesadzone, ale mogą się nie przyjąć

Dziesiątki drzew do wycięcia

- Jeśli drzewo rośnie na styku z projektowaną infrastrukturą, to będziemy próbowali je zachować. Jednak te drzewa, które rosną na samym środku planowanej jezdni lub parkingów, będą wycięte. Wiele z nich to drzewa owocowe. Parkingi w tym miejscu są konieczne, bo zaoferują nowe miejsca postojowe dla osób przyjeżdżających do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i do ogrodu botanicznego. To paląca potrzeba, bo deficyt miejsc jest ogromny - zaznacza rzecznik prasowy MZD.