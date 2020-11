Wiedziała, że ma koronawirusa, mimo to wyszła z domu. Spowodowała kolizję

Do kolizji doszło w piątek na ulicy Sandomierskiej w Kielcach. Honda, kierowana przez 35-letnią kobietę, uderzyła w tył taksówki. Ani kielczance, ani 53-letniemu taksówkarzowi nic się nie stało.

Grozi jej surowa kara

- Podczas policyjnej interwencji wyszło na jaw, że kobieta powinna przebywać w izolacji, z uwagi na pozytywny wynik badania na koronawirusa. Kobieta wiedziała o tym, a mimo to zlekceważyła zalecenia służb sanitarnych. Musiały zostać wszczęte specjalne procedury, a 35-latka specjalną karetką została dostarczona do miejsca izolacji – powiedział mł. asp. Karol Macek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Zgodnie z kodeksem karnym, osobie która wiedząc, że jest nosicielem choroby zakaźnej i naraża innych na zakażenie, grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności. - Oprócz tego policjanci sporządzą dokumentację do służb sanitarnych, które mogą nałożyć karę administracyjną w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych – dodał policjant.